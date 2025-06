macOS Tahoe porta le app Telefono e Diario su Mac, insieme al nuovo hub Giochi

Con macOS Tahoe, Apple continua il percorso di unificazione dell'esperienza utente tra i suoi dispositivi, introducendo tre nuove applicazioni preinstallate su tutti i Mac compatibili : Telefono, Diario e Giochi. Due di queste - Telefono e Diario - sono già note agli utenti iPhone, mentre Giochi rappresenta una novità assoluta pensata per raccogliere tutto il mondo videoludico in un unico spazio. L'aggiornamento, attualmente disponibile in versione beta per sviluppatori, arriverà al pubblico in autunno, con un rilascio previsto per settembre.

Fino ad oggi, rispondere a una chiamata dal proprio Mac era possibile solo grazie a Continuity, ma con macOS Tahoe, l'app Telefono diventa un'esperienza completa anche su desktop. Gli utenti avranno accesso a tutte le funzionalità già presenti su iOS 26: cronologia chiamate, segreteria visiva, contatti con schede estese, preferiti e molto altro . Ma soprattutto, arrivano Hold Assist e Call Screening, due strumenti pensati per gestire meglio le chiamate indesiderate o lunghe attese con gli operatori. Hold Assist permette di mantenere la linea mentre si svolgono altre attività sul Mac, mentre Call Screening risponde automaticamente ai numeri sconosciuti chiedendo l'identità del chiamante, per lasciare all'utente la decisione finale.

Un centro giochi integrato

L'app completamente nuova Giochi rappresenta il terzo tassello del nuovo pacchetto. Pensata come un hub centralizzato per l'intrattenimento, raccoglie in un'unica interfaccia tutti i titoli scaricati da App Store e Apple Arcade, con aggiornamenti sui progressi, eventi speciali e notifiche sulle novità. La funzione Sfide in singolo permette di confrontarsi con amici e familiari su obiettivi comuni, anche nei giochi senza modalità multigiocatore.

L'hub Giochi

L'idea è chiara: trasformare il Mac - così come l'iPhone e l'iPad - in un dispositivo sempre più adatto non solo al lavoro o alla creatività, ma anche al gaming, rendendo facile riprendere un titolo da dove lo si era lasciato, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.