Il mantello del review bombing di Helldivers 2 è pronto, Arrowhead aspetta il momento giusto per pubblicarlo

La storia del mantello del review bombing

Per chi non avesse la pallida idea di cosa stiamo parlando, all'inizio dello scorso mese è scoppiata un enorme polemica per Helldivers 2 dopo che è stato annunciato che da lì a poco i giocatori PC avrebbero dovuto collegare un account PlayStation per giocare, cosa che inevitabilmente ha contrariato chi non sopporta l'idea di dover creare un profilo appositamente per un gioco e i residenti nei paesi in cui non è proprio possibile creare uno.

Le polemiche sono sfociate in una massiccia campagna di review bombing da parte dei giocatori, che ha comportato a una pioggia di recensioni negative su Steam, convincendo Sony a tornare sui suoi passi. Una volta fatta pace con i giocatori, l'allora CEO John Pilested aveva parlato scherzosamente di trasformare il grafico che mostrava l'andamento delle recensioni positive e negative di Helldivers 2 nel motivo di uno dei mantelli indossati dai personaggi nel gioco.