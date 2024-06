Creatures of Ava ha una data di uscita, sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio

Annunciato con un trailer nel corso dell'Xbox Partner Preview lo scorso marzo, Creatures of Ava si appresta dunque già ad arrivare, con il lancio che ricade all'interno di questa ricca estate di Game Pass, inserito all'interno di quella che sarà probabilmente la prima ondata di titoli prevista per agosto 2024.

Xbox Game Pass riceve un altro gioco in questa estate, con l'annuncio della data di uscita di Creatures of Ava , esclusiva console Xbox e disponibile direttamente all'interno del catalogo del servizio, fissata per il 7 agosto 2024.

Un gioco pacifista e ambientalista

Creatures of Ava è un particolare gioco definito come "Creature Saver", nel quale dobbiamo esplorare lo strano pianeta di Ava e aiutare le creature che lo popolano.

Il gioco è dotato di una caratterizzazione molto particolare e di una sceneggiatura scritta in collaborazione con Rihanna Pratchett, dunque con una base narrativa che si preannuncia notevole.

Il titolo mette in scena un gameplay interamente non violento e incentrato sul fatto di aiutare la natura, cercando di salvare le creature presenti sul pianeta da una misteriosa infezione che sta dilagando sulla sua superficie grazie alle abilità della protagonista.

Quest'ultima si chiama Vic, ed è in grado di utilizzare una sorta di flauto magico con il quale può guidare le creature e comunicare con queste, cercando di trovare il modo per aiutarle in vari modi e affrontare le minacce che si presentano sul pianeta di Ava.

Considerando che non può fare affidamento sulla tecnologia, l'unico modo che ha Vic per interagire con la fauna è fare affidamento sulle abitudini locali del popolo nativo di Ava, sfruttando una connessione spirituale profonda con flora e fauna per cercare di comunicare con le creature e salvarle.