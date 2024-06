Un uomo fa causa ad Apple perché la moglie ha trovato dei messaggi sospetti (e ha chiesto il divorzio)

In un caso giudiziario che potrebbe sembrare estratto da una sceneggiatura di film, un uomo d'affari inglese ha fatto causa ad Apple, accusando l'azienda di non aver chiarito come funziona la cancellazione dei messaggi tra dispositivi connessi allo stesso ID Apple. La controversia ha avuto inizio quando la moglie dell'uomo ha scoperto sull'iMac di famiglia dei messaggi che lui aveva cancellato dal suo iPhone, messaggi che lo coinvolgevano in conversazioni inappropriate con una escort.