L'ex-produttore di Dragon Age dice cosa ne pensa di The Veilguard e non usa mezze misure

Lo scorso anno, però era tornato come consulente per Dragon Age The Veilguard, vendendo in sostanza quanto il team ha creato negli anni. Ora, parlando con Game Informer, Darrah ha detto cosa ne pensa.

Dragon Age The Veilguard è in sviluppo da tempo e nel corso degli anni il team che vi ha lavorato è cambiato, con alcune figure chiave che hanno lasciato la compagnia. Mark Darrah - noto produtture esecutivo della saga, ad esempio aveva lasciato BioWare nel 2020 .

Le parole di Darrah su Dragon Age The Veilguard

Darrah ha spiegato: "In maniera poco caritatevole, i precedenti giochi di Dragon Age potevano solo affermare che 'il combattimento non era poi così male'. In questo gioco, il combattimento è davvero divertente, ma mantiene il filo conduttore che c'è sempre stato. Ci si concentra su Rook, sul proprio personaggio, ma c'è ancora il controllo e il carattere degli altri membri del gruppo che entrano nell'esperienza di combattimento".

"Questo è davvero il miglior gioco di Dragon Age a cui abbia mai giocato. È quello in cui torniamo alle nostre radici di narrazione incentrata sui personaggi, abbiamo un combattimento davvero divertente e non scendiamo a compromessi".

Ovviamente Darrah è di parte, ma in ogni caso un commento positivo da parte di una figura di questo livello è certamente importante. Ricordiamo che Dragon Age The Veilguard sarà disponibile nell'autunno 2024 per PS5, PC, e Xbox Series X|S.

Se siete interessati a scoprire di più, vi ricordiamo che il team ha parlato di alberi di abilità, classi e livello massimo.