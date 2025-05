The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha venduto molto più dell'originale nel suo primo mese in USA

Perché le compagnie videoludiche continuano a sfornare edizioni rimasterizzate su edizioni rimasterizzate? La risposta è semplice: perché sono un ottimo affare. A dimostrarlo per l'ennesima volta è arrivato The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , che non solo è stato un successo enorme di suo, ma nel primo mese sul mercato è riuscito a vendere molto di più dell'originale , come emerso dai dati di Circana, compagnia che si occupa di analizzare il mercato dei videogiochi USA.

Vendite stellari

Più precisamente, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato lanciato a sorpresa verso la fine dello scorso mese e in appena una settimana è riuscito a vendere molto più dell'Oblivion originale nei suoi primi 15 mesi sul mercato, quando fu pubblicato nel 2006.

Si tratta di un risultato straordinario, considerando che stiamo parlando di una riedizione. Certo, la serie Elder Scrolls ha aumentato di molto il suo pubblico grazie a The Elder Scrolls V: Skyrim, ma Oblivion era comunque accessibile e giocabile anche prima della remastered, tanto che nei periodi di saldi lo si poteva acquistare per pochi euro.

Ricapitolando, Oblivion non è stato solo il videogioco più venduto negli Stati Uniti nel mese di aprile in termini di incassi, e il terzo più venduto del 2025 finora, ma ha anche venduto più copie in aprile di quante ne abbia vendute l'Oblivion originale nei suoi primi 15 mesi, e ha generato più entrate rispetto a quanto abbia fatto il titolo originale nei suoi primi 14 mesi.

Per il resto, vi ricordiamo che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.