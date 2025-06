È disponibile un aggiornamento di sistema per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch

Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch hanno ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema che porta il firmware di entrambe le console alla versione 20.1.5. Come da tradizione, l'update viene rilevato automaticamente all'accensione ed è dunque possibile scaricarlo e installarlo.

L'operazione in questo caso richiede davvero pochi istanti, e andando a controllare la lista delle novità dell'aggiornamento si capisce subito il perché. Il sito ufficiale Nintendo descrive infatti gli interventi come "miglioramenti generali alla stabilità del sistema per ottimizzare l'esperienza dell'utente."

Parliamo insomma di un update votato alla pura e semplice stabilità del software, che rientra nell'ordinaria amministrazione e che forse include un qualche hotfix di cui però la casa giapponese non ha parlato ufficialmente.

Chissà, magari c'entra il caso dei possessori di Nintendo Switch 2 che hanno ricevuto un ban per pirateria, avendo collegato alla console una cartuccia programmabile ben nota per essere in grado di far girare i giochi dell'originale Switch.