The Division 2 ha superato i 20 milioni di giocatori. A dare l'annuncio è stata Ubisoft Massive, che ne ha approfittato per ringraziare i giocatori per la loro passione e il supporto dato al gioco. Ha anche ribadito che presto lancerà la Stagione 1 del quinto anno, chiamata Broken Wings, con un aggiornamento che sarà disponibile a partire dall'8 giugno 2023.

Per festeggiare il lancio della nuova stagione gli sviluppatori terranno uno streaming celebrativo il 7 giugno alle ore 17:15, così da mostrare quali sono i nuovi contenuti. Il tweet con l'annuncio invita tutti i giocatori a collegarsi al canale Twitch ufficiale della serie per scoprire cosa li aspetta.

Insomma, pare che per The Division 2 non sia ancora arrivata la fine. Nonostante il successo non sia stato quello sperato, 20 milioni di giocatori sembrano essere comunque un buon numero. Quantomeno uno di quelli che si possono vantare in pubblico. Difficile dire se siano sufficienti per un seguito, considerando che sono stati maturati in più di cinque anni e che la cifra non comprende alcune metriche importanti come gli utenti attivi mensili e la retention, fondamentali per comprendere la vitalità di un live service.