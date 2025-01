L'annuncio di The Elder Scrolls VI è vecchio quanto lo era Skyrim al momento dell'annuncio del primo

In queste ore è emerso un fatto interessante su The Elder Scrolls VI , di cui ovviamente non si sa ancora nulla, considerando che Bethesda è stata davvero parca di notizie in merito. Comunque sia, l'annuncio del nuovo capitolo della saga è attualmente vecchio quanto lo era The Elder Scrolls V: Skyrim al momento dello stesso.

Una vita fa

Cerchiamo di spiegarci meglio: sono passati 2.403 giorni (sei anni, sette mesi e tre giorni) dall'annuncio di The Elder Scrolls 6, avvenuto il 10 giugno 2018, quando Bethesda era ancora lontana dall'essere acquisita da Microsoft. The Elder Scrolls V: Skyrim fu lanciato l'11 novembre 2011, precisamente a 2.403 giorni di distanza dall'annuncio di The Elder Scrolls VI.

A tenere i conti è stato l'utente RoboPup su Reddit, che ha immediatamente sottolineato questa particolarità.

Il dato, oltre a essere curioso, è davvero indicativo di quanto sia diventato complicato sviluppare un gioco delle dimensioni di un The Elder Scrolls di questi tempi. Certo, va detto che nel frattempo Bethesda non è stata con le mani in mano, visto che ha lanciato diversi titoli, tra i quali Fallout 4 e Starfield, ma nondimeno la sua saga principale è ferma al palo da davvero tanti anni, con i fan che ne chiedono a gran voce il ritorno. Difficile dire quando avverrà, a questo punto, considerando che Starfield è stato lanciato nel 2023. Di nostro punteremmo verso la fine del decennio, anche se ammettiamo che si tratta di una stima davvero pessimista.

Per ora le informazioni sul gioco sono praticamente nulle. Non se ne conosce nemmeno il titolo definitivo. Mai come in questo caso, visti i 2.403 giorni passati, è lecito parlare di annuncio prematuro.