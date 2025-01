Alien: Romulus ha una data di uscita su Disney+, ed è molto vicina

Disney ha annunciato la data di uscita di Alien: Romulus all'interno del catalogo di Disney+, con il servizio su abbonamento della compagnia che vedrà presto l'arrivo del più recente capitolo della serie fantascientifica, fissato per il 15 gennaio.

Il catalogo di titoli 20th Century Studios si arricchirà presto con il più recente dei capitoli della saga di Alien, diretto dal regista Fede Alvarez e considerato generalmente un convincente ritorno alle origini più horror della serie cinematografica.

Alien: Romulus sarà dunque disponibile nel catalogo di Disney+ per tutti gli abbonati dal 15 gennaio 2025, dando il via in maniera decisamente notevole al nuovo anno per il servizio di streaming video.