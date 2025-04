La versione Nintendo Switch 2 di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in lavorazione?

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in arrivo anche su Nintendo Switch 2? Stando a quanto riportato dal noto content creator eXtas1s, Bethesda starebbe lavorando appunto per portare la remaster sulla nuova console ibrida giapponese.

Purtroppo si tratta al momento degli unici dettagli emersi sulla faccenda, dunque bisognerà attendere delle conferme ufficiali per capire se si tratti di una notizia fondata o meno. Certo, è del tutto plausibile che Microsoft voglia portare il gioco anche su Switch 2.

In generale, sappiamo che la casa di Redmond vuole supportare la nuova piattaforma Nintendo e una remaster come quella di Oblivion potrebbe essere il prodotto perfetto per consolidare un supporto destinato a crescere nel tempo.

Il gioco è infatti potenziato dall'Unreal Engine 5 e vanta ambientazioni particolarmente ampie, ma l'impianto originale è pur sempre quello di un titolo del 2006 e ciò potrebbe rendere più semplice un eventuale lavoro di conversione.