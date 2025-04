Bethesda ha scritto un messaggio ai giocatori di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

" Non volevamo rifarlo da zero , ma rimasterizzarlo e mantenere intatto il gioco originale così come lo ricordate, sebbene attraverso la tecnologia di oggi."

"Quando abbiamo cominciato questo progetto, nel 2021, il nostro obiettivo era quello di infondere nuova vita a un capitolo di The Elder Scrolls che ha tracciato la strada per tanti dei nostri giochi successivi."

"È stato emozionante per tutti noi di Bethesda tornare a lavorare su un gioco così vicino ai nostri cuori con la remaster di Oblivion", si legge nel post pubblicato sui profili social ufficiali del team di sviluppo.

Gli sviluppatori di Bethesda Game Studios hanno scritto un messaggio rivolto ai giocatori di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered , contestualmente alla presentazione ufficiale dell'attesa remaster.

Le modifiche apportate

"Siamo stati incredibilmente fortunati a lavorare con un team straordinario e con i partner di Virtuos. Anche se avevamo già collaborato in passato, non ci era mai capitato di affrontare un progetto di questa portata", continua il messaggio pubblicato dopo la presentazione di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

"Ogni elemento grafico, animazione, effetto speciale e parte del mondo è stato rimasterizzato. Alcune nuove voci sono state registrate, mantenendo comunque anche quelle originali. I sistemi di gioco sono stati aggiornati per offrire un'esperienza più fluida."

"I sistemi di progressione sono stati modificati per un avanzamento più armonioso e bilanciato. Abbiamo esaminato ogni aspetto e lo abbiamo aggiornato con cura. Ma, soprattutto, non abbiamo mai voluto cambiare il cuore del gioco: è ancora un titolo di un'epoca passata e deve dare quella sensazione."

"Sappiamo che molti dei nostri fan di lunga data saranno entusiasti di tornare a Cyrodiil e a Oblivion, ma ci sono anche tante persone che non lo hanno mai giocato. (...) La nostra speranza con questa remaster è che, indipendentemente da chi siate, quando uscirete dalle fogne imperiali vi sembri di vivere tutto per la prima volta. Non vediamo l'ora di ascoltare le vostre avventure."