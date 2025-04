I giocatori di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Steam continuano ad aumentare

Come al solito sarà il picco raggiunto dopo le prime ventiquattro ore a darci un'idea precisa dei numeri che la remaster del classico Bethesda è in grado di muovere, ma se il buongiorno si vede dal mattino la sensazione è che si tratterà di cifre importanti.

È già il gioco più venduto su Steam

Come abbiamo riportato poco fa, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è già il gioco più venduto su Steam ed è riuscito a superare titoli particolarmente in voga in questo periodo, come Schedule I, R.E.P.O. e la sorpresa rappresentata da RuneScape: Dragonwilds.

Disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, la remaster del classico firmato Bethesda si presenta con un'edizione non solo sostanzialmente migliorata sul piano tecnico, ma anche arricchita dalla presenza delle due espansioni e di tutti i DLC realizzati finora.