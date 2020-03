Resident Evil 3, nuovo video di gameplay da Capcom: ecco quando lo vedremo

Resident Evil 3 sarà protagonista di un nuovo video di gameplay: lo ha annunciato Capcom, dando appuntamento a tutti a domani, 4 marzo, alle 20.00 ora italiana.



Non è dato sapere cosa esattamente verrà mostrato della campagna di Resident Evil 3, né quale sarà la durata dello streaming, ma si tratta in ogni caso di una notizia particolarmente interessante per i fan della serie, che a breve potranno anche mettere le mani su una demo.



Serie che, come riferiscono gli ultimi rumor, vedrà l'uscita di un nuovo gioco nel corso del prossimo anno fiscale, dunque nel periodo di tempo che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021.



Al momento, tuttavia, l'attenzione è tutta rivolta a Resident Evil 3, che dopo il grande successo del remake del precedente episodio si trova nella non semplice posizione di dover soddisfare aspettative molto alte.



Come certamente saprete, nel gioco vestiremo i panni di Jill Valentine, che si trova nel mezzo di Raccoon City durante l'invasione degli zombie, a vivere un'avventura che si svolge parallelamente agli eventi di Resident Evil 2.





Itching for more #RE3?

Tune in for an exclusive gameplay stream on Wednesday, 7PM GMT / 8PM CET / 2PM ET / 11AM PT!



Watch on:

Twitch 🌿 https://t.co/CTaXoEjwuF

Youtube 🌿 https://t.co/uw5hkzvZyR pic.twitter.com/HlvGj85Rmk — Resident Evil (@RE_Games) March 3, 2020