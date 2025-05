Remake di Devil May Cry e Viewtiful Joe vengono menzionati da Hideki Kamiya in un suo nuovo video

La cosa viene ripresa nuovamente in un video pubblicato sul canale YouTube personale di Kamiya, rispondendo a una domanda diretta proprio sull'argomento in questione.

Non è la prima volta che Kamiya si pronuncia sull'argomento e in generale l'idea di un remake di Devil May Cry riemerge ciclicamente, considerando l'importanza della serie e il fatto che, effettivamente, sia una delle poche che non è stata ancora rielaborata, al di là del reboot di Ninja Theory.

Hideki Kamiya , leggendario game designer ex-Capcom e PlatinumGames, è tornato nuovamente a parlare di un possibile Devil May Cry Remake e di un remake di Viewtiful Joe , ribadendo che si tratta di progetti che rimangono tra i suoi pensieri come qualcosa che vorrebbe fare , anche se ovviamente non è facile mettere in piedi operazioni del genere.

Rifacimenti completi?

"Se potessi lavorare a un remake di Devil May Cry, avresti idee diverse da applicare o qualche modo per migliorarlo?" È la domanda a cui l'autore risponde manifestando una decisa intenzione propositiva: "Un remake del genere, be', mi piacerebbe molto".

Kamiya sembra dunque particolarmente intenzionato a rielaborare Devil May Cry, un gioco che evidentemente è rimasto nel cuore del game designer, rappresentando in effetti uno dei titoli più celebri tra i tanti a cui ha lavorato in passato.

Da notare che la traduzione automatica crea un po' di confusione, visto che il testo sembra riferire che Kamiya vorrebbe rifarlo da zero con la nuova tecnologia, considerando che si tratta ormai di un gioco di 24 anni fa i cui anni si fanno ormai sentire, mentre il doppiaggio automatico in inglese dice praticamente il contrario.

Una cosa interessante è che Kamiya collega a questo discorso anche Viewtiful Joe, esprimendo la volontà di voler rielaborare anche il particolare action cartoonesco in questione, ma in entrambi i casi si tratta di titoli in mano a Capcom, su cui decide il publisher di Osaka.

Nel frattempo, Kamiya sta lavorando a Okami Sequel proprio con Capcom, dunque non è escluso che i rapporti possano portare a ulteriori progetti su titoli del publisher.