Se le cose si mettono male, però, possiamo sempre chiamare la ciabatta più veloce del sud-est asiatico. È quella della mamma di Jala, una donna indiana tutta d'un pezzo che troneggia sugli avversari della figlia per rimetterli a posto a suon di infradito. È il migliore simbolo per comprendere che Thirsty Suitors è tutto incentrato sul potere delle relazioni : familiari, d'amicizia, sentimentali. E su come possono aiutarci a crescere e ad andare avanti. Sempre - nel caso di Jala - scorrazzando in skateboard.

Si sa: la mamma è sempre la mamma . E, anche quando la combini davvero grossa, lei è al tuo fianco a rimettere in regola il mondo con una ciabatta in mano. Jala sta riassestando la sua vita dopo la conclusione disastrosa della sua ultima relazione sentimentale e così decide di tornare a casa dai suoi genitori nella ridente cittadina di Timber Hills. Solo che un ingombrante passato le sta alle calcagna e prende la forma dei suoi ex, da affrontare in scontri coreografati in maniera impeccabile e da prendere a male o dolci parole: la scelta sta soltanto a noi.

Incontri/scontri familiari

Avere la mamma al proprio fianco in battaglia è, in Thirsty Suitors, garanzia di successo: la ciabatta della feroce Rukmini è la più temuta dell'intero sud-est asiatico

Tornare a casa è, per Jala, una vera e propria necessità: dopo l'ennesima batosta sentimentale, sente di non riuscire a rimettersi in piedi da sola. Eccola tornare nella città dove è nata e cresciuta, Timber Hills, per tentare di rimettere in piedi i rapporti con la sorella maggiore - che sta per sposarsi e di cui da mesi ignora le chiamate - con il padre e con la madre, oltre che con la sua famiglia allargata.

È una storia, quella di Thirsty Suitors, in cui i rapporti tra le donne della famiglia sono posti al centro della narrazione, e anche del gameplay. Sono la madre e la zia di Jala a scendere in campo per prime per aiutare la ragazza nelle sue battaglie contro ex fidanzati, pretendenti inviati dalla nonna, skaters sbandati pronti a tutto per mettere i bastoni tra le ruote della protagonista. E la gran parte delle sessioni di cucina si svolge proprio con la madre di Jala, depositaria di un'immensa conoscenza in materia di ricette indiane. Per quelle più luride, beh, c'è il papà, sempre desideroso di scampare alla rigida dieta per controllare la sua pressione alta...

La scrittura di Thirsty Suitors cattura in maniera vivida complicità, incomprensioni, distanze generazionali, creando momenti di incontro e scontro pieni di significato, spesso ancorati nella cultura indiana - quella d'appartenenza della famiglia di Jala - ma che non per questo sfuggono a una portata universale. E se a volte i dialoghi si perdono un po' in sé stessi, scadendo in una occasionale verbosità che avrebbe potuto essere ricondotta a più efficace sintesi, non per questo l'avventura di Jala perde di mordente, riuscendo a veicolare significato in ogni parte del gameplay di Thirsty Suitors.

Questo anche grazie a un cast di assoluto pregio, totalmente diverso da ciò che siamo abituati a vedere all'interno del mondo videoludico. Protagonista di Thirsty Suitors è infatti una famiglia indiana, e Timber Hills è abitata da numerose persone delle etnie più disparate. Si tratta della scelta di un team che della diversità fa un motivo d'orgoglio e che è composto da persone provenienti da Stati Uniti d'America, Cina, India, Gran Bretagna e Australia e che ha caratterizzato ogni personaggio brillantemente. In altre parole, ognuno degli abitanti di Timber Hills è un universo a sé, indimenticabile e pieno di vita grazie alla scrittura ironica e sopra le righe di Outerloop Games.