Dragon Ball: Sparking! Zero ha registrato vendite strabilianti nelle prime 24 ore dal lancio

Considerando l'enorme schiera di fan di Dragon Ball in tutto il mondo, il successo commerciale di Dragon Ball: Sparking! Zero era praticamente scontato e ora è arrivata anche la conferma da parte di Bandai Namco, che afferma che il gioco ha registrato vendite impressionanti (o "strabilianti" come direbbe Piccolo / Junior) in un solo giorno dal debutto nei negozi.

Nello specifico il comunicato stampa diffuso dalla compagnia giapponese parla di oltre 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo nell'arco di 24 ore dal lancio (partendo dalla pubblicazione della versione Steam l'11 ottobre e non dall'inizio dell'uscita anticipata dell'8 ottobre per gli acquirenti di Deluxe e Premium Edition).