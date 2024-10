Dragon Ball: Sparking! Zero e Metaphor: ReFantazio si contendono la vetta della classifica Steam

Come ogni martedì mattina è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam durante l'ultima settimana. Come era prevedibile, Dragon Ball: Sparking! Zero e Metaphor: ReFantazio sono nelle prime posizioni, segno che sono stati accolti a braccia aperta da parte del pubblico, almeno per quanto riguarda il mercato PC.

Bene anche Silent Hill 2 e Diablo 4

Come lo sportivo di Electronic Arts, anche Silent Hill 2 è sceso di una posizione rispetto alla scorsa settimana conquistando comunque un ottimo quarto posto. Seguono al quinto e sesto posto Steam Deck e Diablo 4, quest'ultimo trainato dalle vendite dell'espansione Vessel of Hatred. Tra le novità di questa settimana troviamo anche Liar's Bar, un gioco multiplayer a base di carte e dadi ambientato in un losco bar dove mentire e bluffare è all'ordine del giorno, e TCG Card Shop Simulator, che come suggerisce il nome è un simulatore in cui gestiamo un negozio di carte da gioco collezionabili.

Il protagonista di Metaphor: ReFantazio

Vediamo la top 10 di Steam dell'8 - 15 ottobre: