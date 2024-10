Steam obbligherà a classificare l'età di tutti i giochi del negozio, almeno in Germania

Steam ha annunciato che tutti i giochi della piattaforma dovranno essere classificati per et à, per ottemperare a una legge tedesca che "ha stabilito che tutti i giochi, indipendentemente dalla data del loro primo rilascio, debbano avere una classificazione per età perché possano essere proposti ai clienti tedeschi tramite il Negozio di Steam". Quindi attualmente la novità pare riguardare solo la Germania (non sappiamo se da una certa data la classificazione sarà visibile in tutto il mondo).

Compilare il sondaggio

Steam ha poi spiegato che "Il nostro processo di assegnazione delle classificazioni per età ai giochi si basa sulle nostre revisioni dei contenuti, sul feedback della Comunità del gioco e sulle informazioni che riceviamo dagli sviluppatori dei giochi." Aggiungendo di aver bisogno del "sondaggio sui contenuti di Steam," per procedere. Da tempo Steam comunica con gli sviluppatori per farli adeguare alla normativa tedesca: "Oggi, oltre 65.000 giochi su Steam hanno già la valutazione richiesta necessaria per continuare ad apparire nel Negozio."

Un'altra versione del logo di Steam

Il problema non dovrebbe riguardare i nuovi lanci, per cui sarà praticamente obbligatorio ottemperare all'obbligo di classificazione: "Questa classificazione fa parte del processo di rilascio per tutti i nuovi giochi in uscita su Steam, poiché gli sviluppatori sono tenuti a compilare il sondaggio sui contenuti integrato su Steam."

Più complicata la questione per i giochi già pubblicati, che richiedono un intervento retroattivo diretto. Al momento ce ne sono ben 23.000 che ancora non hanno una loro classificazione.

Considerando che la Germania è il secondo mercato europeo per estenzione, gli sviluppatori hanno tutto l'interesse a compilare il sondaggio di Steam e a mettersi in regola.