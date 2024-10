Samsung porta l'interfaccia One UI degli smartphone anche suoi TV

Samsung mantiene la promessa fatta durante la conferenza SDC24 e inizia a portare la One UI sui suoi televisori. L'aggiornamento, che per ora sembra riguardare i modelli più recenti come gli OLED S90C, introduce un'interfaccia grafica più moderna e coerente con quella già presente su smartphone e tablet Galaxy.

Nonostante il cambiamento estetico, il sistema operativo sottostante rimane Tizen, basato su Linux. La One UI per TV si basa infatti su Tizen, l'OS basato su Linux, open-source e sviluppato primariamente da Samsung stessa, ma riprende molti elementi grafici e funzionali dell'interfaccia mobile di Samsung, come icone, animazioni ed effetti. Anche per questo si parla quindi di Tizen 8.0.

La schermata per l'aggiornamento a Samsung One UI sui TV

Tra le novità, spicca la schermata "Per te", che raccoglie i contenuti preferiti dai vari servizi connessi, in modo simile a quanto offerto da Google TV. Anche i menu e le impostazioni sono stati rivisti con uno stile più moderno e compatto.

L'aggiornamento introduce anche nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come AI Cast, che permette di trasmettere facilmente contenuti multimediali generati dall'IA da uno smartphone o tablet Galaxy al televisore.

Non è ancora chiaro quali modelli di televisori riceveranno l'aggiornamento alla One UI. Durante la SDC24 Samsung ha promesso 7 anni di aggiornamenti software per i suoi televisori, ma non ha specificato a quali modelli si riferisse.

E voi, avete già ricevuto l'aggiornamento sul vostro televisore? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto. Nel frattempo, curiosamente la compagnia coreana ha chiesto scusa a tutti per aver guadagnato solo 6.8 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre.