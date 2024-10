Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition è disponibile in sconto su Instant Gaming

La Premium Deluxe Edition di Monster Hunter Wilds, disponibile per PC, è ora in sconto a 74.99€, rispetto al prezzo originale di 110€. Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 91.49€. Inoltre, se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, riceverai un rimborso della differenza. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Per chi prenota prima dell'uscita del gioco, sono inoltre disponibili bonus esclusivi, come il set armatura Cavaliere Gilda e l'Amuleto della speranza.