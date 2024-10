Quanto dura la campagna di Call of Duty: Black Ops 6? Ecco cosa dicono gli sviluppatori

"Dunque immagino che la durata della campagna di Call of Duty: Black Ops 6 sarà variabile a seconda di chi gioca. Tuttavia, anche volendo affrontarla nella maniera più veloce, di certo risulterà più lunga di quella di Cold War ", che come forse ricorderete poteva essere completata nel giro di circa cinque ore.

"Avrete la possibilità di tornare indietro, parlare con la vostra squadra, migliorare le armi e l'equipaggiamento, e cose del genere", ha spiegato Zuk. "Inoltre potrete cercare un po' all'interno della safehouse, ma ci sono giocatori che lo faranno e altri che non lo faranno , pensando solo a passare alla missione successiva il più rapidamente possibile."

Black Ops 6 ha imparato la lezione da Modern Warfare 3?

Alla luce del fatto che la campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3 non ha convinto, portando a casa voti mediocri, IGN ha chiesto a Jon Zuk se l'esperienza del precedente capitolo ha fornito delle indicazioni su cosa fare e cosa non fare.

La risposta, tuttavia, è no. "La fase di sviluppo di un gioco è molto fluida e reagiamo a diverse cose, ma quando sono arrivati i giudizi relativi alla campagna di Modern Warfare 3 avevamo ormai già stabilito la storia che avremmo raccontato e le missioni che avremmo creato."