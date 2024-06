Ace Attorney Investigations sarà presente al prossimo Nintendo Direct, per un rumor

Stando a un rumor proveniente dalla Cina, Ace Attorney Investigations sarà presente al prossimo Nintendo Direct, probabilmente in occasione dell'annuncio di una nuova raccolta rimasterizzata.

L'ipotesi più plausibile è che Capcom voglia raccogliere in un'unica soluzione i due capitoli della serie con protagonista Miles Edgeworth, dunque appunto Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth e Ace Attorney Investigations 2.

Se confermata, si tratterebbe di una gran bella notizia per i tanti fan del franchise creato da Shu Takumi, visto e considerato che il secondo episodio non è mai stato distribuito al di fuori del Giappone e sarebbe dunque al debutto in occidente.

In questo modo, peraltro, Capcom continuerebbe l'opera di rimasterizzazione dedicata finora al franchise, che alcuni mesi fa ha visto l'uscita di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Ciò detto, pare che il leaker Pyoro abbia per il momento smontato il rumor, ritenendolo infondato: scopriremo a breve come stanno le cose.