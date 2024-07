The First Descendant supporta DLSS 3.5 e ray tracing di NVIDIA nel nuovo trailer

E come ciliegina sulla torta c'è il supporto a NVIDIA Reflex, che va a ridurre la latenza del sistema fino al 55% , rendendo i comandi molto più reattivi e precisi rispetto all'input emesso. Inutile dire che per sfruttare al massimo queste funzionalità è necessario installare gli ultimi GeForce Game Ready Driver.

Naturalmente il DLSS 3.5 incide in maniera profonda anche sulle prestazioni, consentendo di godere di un'esperienza fino a 4K andando ad aumentare le prestazioni anche di 2,7 volte in presenza di tutti gli effetti ray tracing attivati.

The First Descendant supporta DLSS 3.5, ray reconstruction e ray tracing di NVIDIA , come mostra il trailer che potete vedere qui sotto: una sintesi delle spettacolari tecnologie grafiche a disposizione del nuovo sparatutto free-to-play di Nexon.

Un debutto coi fiocchi

The First Descendant è partito col botto su Steam, e nonostante le tiepide recensioni degli utenti ha saputo macinare numeri importanti, raggiungendo nella notte un picco di oltre 229.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma digitale Valve.

Cifre di tutto rispetto, insomma, per un titolo dalle grandi ambizioni: per molti versi simile a Warframe, lo sparatutto Nexon può contare su meccaniche ben collaudate, una struttura particolarmente solida e un comparto tecnico che, come detto, non mancherà di colpirvi.

Alcuni giorni fa abbiamo provato la beta di The First Descendant: date un'occhiata all'articolo.