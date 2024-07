The First Descendant parte col botto su Steam, nonostante le tiepide recensioni degli utenti

Ottima partenza per l'action in terza persona The First Descendant su Steam , che nel giro di poche ore ha superato i 170.000 giocatori contemporanei , scalando la classifica dei più giocati della piattaforma. Al momento di scrivere questa notizia si trova in sesta posizione, subito sotto a Elden Ring, ma è probabile che nelle prossime ore guadagni altre posizioni, vista la risonanza che sta avendo.

Recensioni tiepide

Le prime recensioni su Steam non sono infatti molto favorevoli al gioco. Attualmente ce ne sono quasi 1.400, delle quali solo il 62% positive. I problemi sono quelli tipici dei free-to-play, come le microtransazioni eccessivamente costose, o quelle che promettono contenuti che arriveranno solo in un secondo momento, come i Caliber. Si parla ad esempio di personaggi che costano la bellezza di 100€ ciascuno. Nessuno obbliga a comprarli, ma farlo pare che dia dei vantaggi non da poco.

Pare anche che ci siano anche alcuni problemi con DirectX 12, viste le numerose segnalazioni di framerate traballante anche su sistemi high-end.

Nondimeno sono molti quelli che stanno spendendo soldi nel negozio di gioco, considerando che attualmente The First Descendant è quarto per ricavi nella classifica globale di Steam. Non poco, visto che è stato pubblicato nel pieno dell'ondata dei saldi estivi.

Insomma, un lancio con luci e ombre, per quello che potrebbe essere un nuovo live service duraturo di Nexon, compagnia estremamente capace con questo modello economico. Staremo a vedere nei prossimi mesi se riuscirà a mantenere lo stesso livello d'interesse, magari grazie a qualche costumino succinto.