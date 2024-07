Dead Rising Deluxe Remaster di nuovo a confronto con l'originale: ecco le differenze nel gameplay

ElAnalistaDeBits ha di nuovo messo a confronto Dead Rising Deluxe Remaster con l'originale Dead Rising, stavolta paragonando alcune sequenze di gameplay piuttosto che il trailer d'esordio, che forniva una visione limitata delle caratteristiche del gioco.

Mossa dal potente RE Engine, la riedizione dell'action survival a base di zombie migliora diversi aspetti grafici: geometrie, luci, texture, effetti di post-processing e finanche determinate animazioni dei personaggi, con Frank West in particolare che è stato modificato in maniera evidente.

Certo, i cambiamenti apportati al protagonista dell'avventura non hanno messo tutti d'accordo, anzi: sembra che Capcom abbia voluto invecchiare il reporter ma in maniera un po' troppo vistosa, aggiungendo una forte stempiatura e rughe che non avevamo visto neppure in Dead Rising 4.

Tornando invece al quadro generale, gli sviluppatori hanno confermato che la remaster girerà a 4K e 60 fps.