Lucy da Cyberpunk Edgerunners ritorna nel cosplay di Xenon_ne in versione alquanto atletica

La Lucy di Xenon_ne

Il costume, in questo caso, è molto semplice e alquanto reinterpretato in maniera originale da quello presente nella serie animata, compresa ovviamente l'immancabile capigliatura che richiama lo stile futuristico e fantascientifico di Lucy. Xenon_ne ha poi aggiunto alcuni elementi ed effetti di sfondo per riprendere più precisamente l'atmosfera in stile Cyberpunk.



Il look che emerge è vicino a quello dell'originale, compreso in questo caso anche lo sguardo glaciale che caratterizza la Lucy della serie animata.

