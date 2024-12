Svelata la finestra d'uscita di Broken Arrow, che attualmente è tra i giochi più desiderati su Steam

In occasione dello Slitherine Next, l'evento annuale in cui l'editore Slitherine, specializzato in strategici di alto livello, annuncia le sue novità in arrivo nei prossimi mesi, è stata svelata la finestra di lancio su PC dell'attesissimo strategico in tempo reale Broken Arrow: giugno 2025. La data precisa non è stata ancora comunicata, ma ora sapete in quale mese potrete dedicarvi a questo appassionante gioco, che si sta facendo aspettare da un bel po'.