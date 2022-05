Elden Ring: vediamolo giocato con un controller giocattolo della Fisher Price

Rudeism, che si definisce costruttore di controller bizzarri, ha deciso di giocare a Elden Ring con, appunto, un controller bizzarro: quello della Fisher Price stile Xbox. Cos'ha di strano, vi starete chiedendo, a parte il fatto che è evidentemente un oggetto per bambini?

Se non avete figli o nipoti piccoli, probabilmente non conoscerete l'oggetto in questione. Sostanzialmente si tratta di un controller finto, che emette dei piacevoli suoni quando si premono i vari tasti. È pensato davvero per i più piccoli e, soprattutto, non è possibile collegarlo a una console o a un PC.

Quindi Rudeism deve aver preso il controller della Fisher Price e deve averlo modificato pesantemente per mantenerne l'aspetto infantile, ma rendendolo utilizzabile con i videogiochi.

Il primo titolo che gli è venuto in mente per testarlo non poteva che essere Elden Ring, il fenomeno del momento. L'accostamento crea anche un bel contrasto. In realtà il gioco di FromSoftware per ora è stato usato solo per dimostrare che il controller funziona, ma è comunque interessante come scelta.