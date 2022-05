PlayStation assume un manager delle acquisizioni

La divisione PlayStation di Sony sta cercando un manager per la gestione delle acquisizioni, come emerso da un annuncio lavorativo. Più precisamente, sta cercando un Director of Corporate Development che lavorerà negli uffici californiani della compagnia e si occuperà di trovare degli obiettivi potenziali per future acquisizioni e investimenti.

Il primo ad aver individuato l'annuncio è stato il business analyst Roberto Serranò, che ha avuto buon occhio. Il candidato dovrà tenere d'occhio il mercato e sviluppare relazioni interne ed esterne per identificare delle compagnie da acquisire o in cui investire. Dovrà avere anche esperienza nelle operazioni di fusione e acquisizione, che deve saper gestire in tutte le loro fasi. Per questo è richiesta un'esperienza sul campo di almeno dodici anni.

L'annuncio appare simile a quello pubblicato da Xbox la scorsa settimana e francamente non stupisce che delle multinazionali multimiliardarie abbiano dei team dedicati alla valutazione e alla finalizzazione delle opportunità che si vengono a creare in termini di acquisizioni o investimenti, soprattutto visti gli ultimi movimenti di mercato che le ha viste coinvolte.

Proprio oggi Embracer Group ha annunciato di aver comprato Eidos da Square Enix, con tutti i suoi studi di sviluppo e le proprietà intellettuali collegate.