L'installazione di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sarà davvero grossa, ora manca solo il gioco

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è uno dei segreti peggio tenuti dell'industria, visto che se ne parla da mesi, si sono già viste delle immagini, è stato individuato il sito ufficiale e ora conosciamo anche le dimensioni dell'installazione , quantomeno su PC. Si parla di ben 120 GB di spazio occupato , per quello che si annuncia come un gioco massiccio.

Installazione massiccia

L'informazione arriva dall'utente X @X0X_LEAK, che l'ha ricavata da Steam. Per la precisione, si parla di 120,94 GB.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Considerando che l'Oblivion originale pesava 4,6 GB circa (5,58 per la Definitive Edition), si tratta del 2529,13% in più.

Può starci, visto che parliamo di un gioco di ruolo enorme e che il motore che doverebbe muoverlo è l'Unreal Engine 5.

Per il resto, è giusto dire che per adesso non c'è niente di confermato ufficialmente. Rimane però il fatto che le notizie emerse negli scorsi giorni sono così tante e così accurate (un sito ufficiale non può mentire), che è possibile dare praticamente per certa l'esistenza del gioco, a meno che non si tratti di un elaboratissimo scherzo, di cui non sarebbe però chiaro il fine.

Manca quindi solo il lancio ufficiale, che secondo alcune voci di corridoio potrebbe avvenire nella giornata di oggi, probabilmente nel corso della serata. Avrebbe senso per Bethesda lanciare una Elder Scrolls (per quanto rimasterizzata) a Pasquetta, visto che ha pubblicato il nuovo trailer di DOOM a Pasqua.