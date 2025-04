Xbox Game Pass: i giochi della seconda metà di aprile, da Expedition 33 a GTA 5

Con le produzioni interne entrate a regime, il Game Pass di Xbox sta conoscendo un periodo di notevole vivacità, sebbene non si possa dire che abbia mai avuto grandi cali di intensità. Mentre continua l'attesa per DOOM: The Dark Ages protagonista, in arrivo nella prima parte di maggio, assistiamo dunque a un'infornata con numeri veramente d'altri tempi, con ben undici giochi protagonisti e in gran parte delle novità per il servizio in abbonamento di Microsoft.

A prescindere dall'andamento generale di Xbox e anche di qualche recente dichiarazione di Phil Spencer, che ha ammesso come non si tratti probabilmente di un abbonamento adatto a tutti, la piattaforma sembra comunque rimanere al centro di una notevole programmazione da parte di Microsoft, e la nuova lista di titoli sembra davvero confermarlo. Mentre ricordiamo anche i titoli che lasceranno il catalogo alla fine del mese, diamo dunque un'occhiata più nel dettaglio ai nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di aprile.