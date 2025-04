Nintendo Switch 2 ha un nuovo video ufficiale che mostra le sue caratteristiche uniche

Vediamo dunque il display più ampio ed evoluto, i nuovi Joy-Con con collegamento magnetico che possono essere utilizzati anche in una configurazione stile mouse, la presenza del microfono integrato e il supporto per la videocamera da acquistare a parte con le varie possibilità videoludico e ovviamente la possibilità di inserire la console nel Dock per giocare collegati alla TV.

Il nuovo spot di Nintendo Switch 2

Sembra proprio iniziare il battage pubblicitario ufficiale di Nintendo Switch 2, in questo caso con quello che pare essere uno spot destinato alla TV in Nord America, dove sembra che le prenotazioni stiano per aprirsi, dopo il posticipo imposto da Nintendo in seguito alla questione dei dazi di Trump.

A conferma di questo abbiamo visto proprio di recente la pubblicità di Nintendo Switch 2 con Paul Rudd, costruita come una sorta di "remake" del vecchio spot di Super Nintendo degli anni 90, a dimostrazione di come la compagnia si stia preparando al lancio della console il 5 giugno 2025 in tutto il mondo.

Nel frattempo, abbiamo visto anche che Cyberpunk 2077 usa il DLSS su Nintendo Switch 2, confermando il fatto che la console supporta tale tecnologia grafica da parte di NVIDIA, come si sospettava già da tempo.