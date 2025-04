The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remastered riceve altre conferme da una fonte "ufficiale"

Continuano a spuntare indizi decisamente convincenti sull'esistenza di The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remastered, di cui ormai manca davvero solo l'annuncio, considerando che vari utenti hanno trovato riferimenti al gioco anche attraverso il sito ufficiale di Virtuos, il team che pare essersi occupato della rimasterizzazione.

A quanto pare, sembra che The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remastered compaia già tra i progetti conclusi da parte di Virtuos, e sebbene la pagina ufficiale relativa al gioco sia stata disattivata, alcune tracce di questa possono essere ancora trovate online, a conferma dell'esistenza del progetto.

Un thread su Reddit riporta le prove che dimostrano come ci siano delle pagine archiviate su internet relative alla sezione del sito ufficiale di Virtuos dedicata a The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remastered, che evidentemente è stata accessibile per un certo periodo prima di essere disattivata.