L'autore di Kingdom Come: Deliverance 2 spera che l'IA velocizzi lo sviluppo dei giochi

Il co-fondatore di Warhorse Studios e director di Kingdom Come: Deliverance 2 , Daniel Vavra, ha detto la sua sull' uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo dei videogiochi . Vavra è reduce dal grande successo del suo ultimo titolo, ma vorrebbe che l'IA accelerasse i lavori sui prossimi titoli, visto il tempo che c'è voluto per realizzarlo.

Più velocità

Dopo il lancio, Kingdom Come: Deliverance 2 ha registrato ha fatto registrare dei numeri impressionanti, superando il suo record di giocatori contemporanei su Steam per sei giorni consecutivi. Ha raggiunto un picco di oltre 250.000 giocatori, diventando uno dei 50 giochi più popolari di tutti i tempi sulla piattaforma.

Vavra ha parlato dell'intelligenza artificiale in un'intervista concessa a The Game Business su YouTube, condividendo le sue speranze che la rivoluzione dell'IA gli permetta di realizzare i giochi futuri più velocemente.

Il director ha lamentato quanto tempo richieda la creazione dei giochi moderni e ha espresso la sua opinione sul fatto che l'IA potrebbe giocare un ruolo centrale nell'accelerare questo processo, portando a dei lanci più rapidi: "Ho più idee che tempo", ha detto, sottolineando che l'IA potrebbe aiutare gli sviluppatori a fare le cose più facilmente e velocemente, il che potrebbe permettere agli studi di trasformare idee interessanti in giochi completi.

Durante l'intervista, Vavra non ha approfondito le possibili conseguenze negative di un uso più diffuso dell'IA nell'industria dei videogiochi, ma è chiaro che non ritiene possibile che sostituisca completamente il fattore umano, che continua a essere determinante per creare opere di successo.