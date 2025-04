Il controller GameCube di Nintendo Switch 2 funziona con i giochi moderni, ma potrebbero esserci dei problemi

Nintendo ha fatto delle precisazioni riguardo al Controller per Nintendo GameCube - Nintendo Classics che lancerà assieme a Nintendo Switch 2, spiegando che sarà compatibile anche con i giochi moderni, e non solo i classici del GameCube. Tuttavia, in questo caso i giocatori potrebbero incappare in dei problemi per via dell'assenza di alcuni pulsanti e funzionalità fondamentali per la fruizione di alcuni giochi.

In precedenza, Nintendo aveva comunicato che il controller in questione avrebbe funzionato esclusivamente con i giochi classici per GameCube inclusi nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, diversamente da altri retrocontroller, che sono invece utilizzabili con quasi qualsiasi titolo, pur con alcune limitazioni dovute all'assenza di determinati tasti.