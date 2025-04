Pax Augusta: la recensione del city builder storicamente accurato

Avviando il gioco la prima volta si capisce subito che l'esperienza sarà di quelle dure, esattamente come una strada romana lastricata di ciottoli bianchi. L'interfaccia non è chiara né sufficientemente reattiva, fa dubitare costantemente, ma il tutorial almeno indirizza nelle giuste direzioni, spiega sufficientemente bene fino a quando, di botto, smette però di aiutarti. Si resta così con il proverbiale cerino in mano, ma questo non ci hai mai spaventato...

Il foro non potrà essere interrotto dalle strade, è come un'enorme piazza che si mangerà il centro mentre la città diventerà più grande. Qui è dove si dibatterà di politica, si ergeranno scriptorium e scintillanti basiliche dove incontrare le persone più importanti in visita. La posizione del foro decreterà anche quali saranno il cardo e il decumano maximus, ovvero le due strade più importanti di ogni città romana che nel gioco permetteranno agli edifici di ricevere grandissimi benefici. Le prime ore con Pax Augusta sono una continua scoperta, sgomitando con l'interfaccia grafica scopriamo che costruire un calendario nel foro permette di pianificare meglio i raccolti, organizzare feste e combattimenti speciali; costruire il primo tempio invece permette di ricevere bonus in base alla divinità scelta, ma prima sarà necessario allestire un mercato di schiavi, altrimenti chi lo farà il lavoro sporco?

Continuiamo così a giocare, ad addentrarci in questa ricostruzione storica che è poi il fiore all'occhiello di Pax Augusta e ne influenza diverse meccaniche nonché l'aspetto. Prendiamo le semplici case, ad esse potranno essere collegati più terreni agricoli in modo che quel nucleo produca anche cibo, mentre nei ceti più alti l'agricoltura più basilare verrà sostituita da più eleganti uliveti se non addirittura laboratori avanzati. Queste estensioni sono strutture separate ma legate all'abitazione con la quale devono essere obbligatoriamente confinanti. È un sistema interessante, nuovo e che permette di creare una griglia cittadina storicamente accurata, da vero agropontino. Altro elemento unico di Pax Augusta è il centro cittadino, il foro, dove brucerà sempiterna la sacra fiamma dell'impero e dove potremo costruire alcune delle strutture più importanti.

Edifichiamo Roma

I mercati sono davvero ben pensati: costruisci l'edificio principale e da lì ti estendi a piacimento piazzando bancarelle, tende, piazze e monumenti. Come il foro anche i mercati dovranno essere attigui, ininterrotti, e questo aiuterà a creare zone molto caratteristiche e credibili. Costruire è davvero un piacere in Pax Augusta, e questo nonostante i limiti di una griglia con rigidissimi angoli a novanta gradi. Le sue regole atipiche e storicamente accurate offrono una sfida nuova, e portano a risultati edilizi davvero convincenti, soddisfacenti. Al punto che la grafica piuttosto basilare non sarà più un grande problema, almeno nel colpo d'occhio generale. La parte davvero deludente dal punto di vista tecnico è la realizzazione degli abitanti che trotterellano isterici per la città: le loro animazioni accelerate rovinano la messinscena e la loro distribuzione non sembra essere influenzata dalla città. Un colosseo non richiamerà folle dai quartieri limitrofi, si autoriempirà invece appena costruito.

Costruire le prime città è stata una gran bella esperienza, ma quando ci si allarga l'ottimizzazione non è delle migliori

Pax Augusta non è solo questo, ma promette anche una simulazione economica di tutto rispetto, eventi e sfide dettate anche da eventuali disastri naturali che possono sconquassare il nostro sempre più vasto potentato. Quando il territorio poi nemmeno tanto vasto su cui la nostra prima città è stata eretta finirà, dovremo per forza di cose guardare altrove e conquistare nuove terre. Per i movimenti sul territorio Pax Augusta usa una mappa diversa dove potremo spostare il nostro avatar tra i diversi territori disponibili e che, in base alla reputazione racimolata, potremo fare nostri. Ma se fino a questo momento la rudimentalità di Pax Augusta è stata prevalentemente di facciata, aggirabile, da questo momento in poi il gioco perde focus, pressione e anche pulizia. Le meccaniche di gioco si faranno più fumose, i caricamenti più insistenti e i bug più pressanti.