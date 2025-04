Le unità di Switch 2 per il My Nintendo Store non bastano per tutti in Giappone, il presidente Furukawa si scusa

Stando alle parole di Furukawa, in madrepatria sono ben 2,2 milioni di persone si sono registrate sul My Nintendo Store per prendere parte alla lotteria tramite la quale i vincitori potranno acquistare una delle prime Nintendo Switch 2 disponibili al lancio. Fin troppe e la compagnia di Kyoto è consapevole che la maggior parte delle persone resteranno a mani vuote per questa e altre iniziative simili nel Sol Levante.

Con un messaggio pubblicato sull'account X giapponese di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa si è scusato con tutti coloro che non riusciranno a comprare Nintendo Switch 2 in Giappone tramite My Nintendo Store a causa della domanda troppo elevata .

Il messaggio del presidente di Nintendo

"Per consegnare Nintendo Switch 2 nelle mani di tutti voi, abbiamo provveduto in anticipo a procurare un gran numero di componenti e a portare avanti la produzione. Il 2 aprile abbiamo annunciato i dettagli della Nintendo Switch 2 e aperto le iscrizioni per la lotteria di vendita tramite il My Nintendo Store. Tuttavia, circa 2,2 milioni di persone hanno partecipato solo in Giappone, una cifra estremamente alta."

"Questo numero supera di gran lunga le nostre previsioni iniziali e la quantità di console che saremo in grado di consegnare tramite il My Nintendo Store il 5 giugno è significativamente inferiore rispetto alla domanda. Pertanto, è con grande rammarico che prevediamo che un numero considerevole di clienti non sarà selezionato nell'annuncio dei risultati della lotteria, che avverrà domani, 24 aprile.

Nello stesso messaggio Furukawa ha dichiarato che la compagnia sta intensificando la produzione per venire incontro alla grande richiesta per la console, tuttavia è probabile che anche molti di coloro che prenderanno parte alla seconda lotteria del My Nintendo Store resteranno a bocca asciutta.

"Per evitare il disagio di una nuova registrazione per coloro che non saranno selezionati nella prima lotteria di vendita, questi ultimi saranno automaticamente trasferiti alla seconda lotteria. Tuttavia, anche includendo la quantità della seconda lotteria di vendita, non saremo in grado di soddisfare tutte le richieste. Nonostante ci fossimo preparati in anticipo, ci scusiamo profondamente per non essere in grado di rispondere alle vostre aspettative."

"Attualmente, in risposta a questa domanda, stiamo rafforzando ulteriormente il nostro sistema di produzione. Per quanto riguarda la distribuzione del prodotto, a partire da domani, 24 aprile, i rivenditori di giochi e gli shop online in tutto il paese inizieranno gradualmente ad accettare prenotazioni o partecipazioni alla lotteria per la Nintendo Switch 2 (consultate le indicazioni dei singoli rivenditori per i dettagli). Anche il My Nintendo Store continuerà a vendere la console dopo il giorno di lancio (i dettagli saranno forniti in seguito). Con il supporto dei rivenditori, continueremo a spedire le console, impegnandoci per consegnare il maggior numero possibile di Nintendo Switch 2 ai clienti."

"Inoltre, abbiamo intenzione di produrre e distribuire un numero significativo di Nintendo Switch 2 anche in futuro. Ci scusiamo sinceramente per l'attesa che vi chiediamo e vi invitiamo a comprendere la situazione."

Shuntaro Furukawa

Va detto che il My Nintendo Store non è l'unico canale tramite il quale acquistare Nintendo Switch 2 in Giappone. Tuttavia, con una domanda così elevata solo in Giappone è possibile che al lancio potrebbero verificarsi problemi di scorte in tutta la nazione.