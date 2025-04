Un nuovo Mario 3D per Nintendo Switch 2? Il presidente di Nintendo of America invita a rimanere sintonizzati

Crediamo che sia facile dare per certo che Nintendo Switch 2 avrà i suoi giochi della serie Super Mario, anche un capitolo 3D che segua Super Mario Odyssey . Al lancio ci sarà Mario Kart World , che è una scelta logica considerando il successo del capitolo per Nintendo Switch, che ha venduto milioni di copie lungo l'intera generazione. Comunque sia, prima o poi, ci sarà anche un nuovo platform , come svelato da Doug Bowser, il presidente di Nintendo of America.

Un nuovo Mario, quando?

Intervistato dalla CNN, Bowser ha risposto a una domanda relativa alla mancanza di giochi della serie principale di Super Mario su Nintendo Switch 2.

Volendo si tratta di una questione un po' affrettata, considerando che la console non è ancora uscita (arriva il 4 giugno), ma Bowser ha risposto invitando i giocatori a "rimanere sintonizzati" e aggiungendo che c'è una "un lunghissimo catalogo di proprietà intellettuali" che sarà portata sulla nuova console, prima o poi.

"Rimanete sintonizzati. Sapete che abbiamo un lunghissimo catalogo di proprietà intellettuali che sono certo saranno proposte sulla piattaforma."

Super Mario Odyssey ha ormai quasi otto anni. È probabile che lo sviluppo del nuovo capitolo sia in uno stato già avanzatissimo, ma che Nintendo non abbia voluto sovrapporlo a Mario Kart World, per non limitare le vendite di entrambi. Inoltre, la line up iniziale della console comprende già un altro platform, Donkey Kong Bananza, quindi non avrebbe avuto molto senso un doppio lancio.

Per un nuovo Super Mario 3D non ci resta che aspettare. Sicuramente arriverà, rimane solo da vedere quando.