Il Pro Controller di Nintendo Switch 2 si carica molto più velocemente di quello per Switch 1

Batteria più piccola, ma stessa durata

Sempre dai dettagli offerti da Nintendo, il nuovo Pro Controller monta una batteria al litio con una capacità di 1070 mAh, al contrario del precedente che ne monta una da 1300 mAh.

Nonostante queste differenze, la durata della batteria stimata è di 40 ore per entrambi i pad, per quanto la compagnia afferma che la durata può variare in base all'utilizzo fatto.

In compenso, c'è una grossa differenza in termini di prezzo. Il Pro Controller di Switch 1 di listino costa 69,99 euro contro gli 89,99 euro della nuova versione, che sarà disponibile a partire dal 5 giugno, in concomitanza con il lancio di Switch 2. Ricordiamo tra l'altro che il primo sarà compatibile con la nuova console, pur non avendo il tasto C per il GameShare.