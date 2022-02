Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: diritti su giochi e film in vendita per un nuovo report

Secondo un report di Variety, Saul Zaentz Co. ha deciso di vendere i diritti cinematografici, videoludici e non solo de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, oltre che di altre opere di J.R.R. Tolkien.

Secondo quanto riportato, Zaentz Co. ha assunto ACF Investment Bank per gestire il processo di vendita, che si sta svolgendo questa settimana mentre i banchieri fanno il giro degli acquirenti di Hollywood. Si prevede che le proprietà di Tolkien valgano almeno 2 miliardi di dollari, sulla base delle recenti valutazioni elevate per i produttori di IP e contenuti di alto livello. I rappresentati di Zaentz Co. e ACF hanno rifiutato di rilasciare una dichiarazione sulla questione.

La tempistica del processo di vendita non è casuale. Amazon è pronta a presentare in anteprima la sua tanto attesa interpretazione televisiva della duratura saga del "Signore degli Anelli", nota come "Gli anelli del potere". Amazon è in cima alla lista dei candidati principali per l'acquisizione dei diritti detenuti da Zaentz.

Il cast de Il Signore degli Anelli

Zaentz Co. possiede i diritti di sfruttare le proprietà de "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit" per quanto riguarda film, videogiochi, merchandising, eventi dal vivo e parchi a tema. Include anche diritti limitati nel caso nel quale la Tolkien estate decidesse di fare film o altri contenuti basati su due scritti di Tolkien che sono stati pubblicati dopo la sua morte nel 1973: "Il Silmarillion" e "I Racconti incompiuti di Numenor e della Terra di Mezzo".

Warner Bros. possiede anche alcuni diritti di sviluppo del film "Il Signore degli Anelli" attraverso la proprietà della New Line Cinema. La New Line ha avuto enormi successi al botteghino mondiale e ha vinto l'Oscar con la trilogia del regista Peter Jackson "La Compagnia dell'Anello", "Le Due Torri" e "Il Ritorno del Re". Warner Bros. ha annunciato l'anno scorso i piani per un lungometraggio anime da produrre con la New Line e la Warner Bros. Animation, Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim.

Potete vedere il nuovo trailer della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere svelato al Super Bowl.