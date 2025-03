I giochi di Humble Choice di marzo sono disponibili, includono Pacific Drive, Homeworld 3 e Wild Hearts

Humble Bundle ha lanciato la nuova line-up di marzo di Humble Choice. E si tratta di una mandata davvero interessante, dato che include, tra gli altri, anche Pacific Drive, Homeworld 3 e Tales of Kenzera: Zau. Se sentite il richiamo della caccia ma preferite aspettare prima di comprare Monster Hunter Wilds, potrete compensare con Wild Hearts, che è incluso nell'offerta di questo mese.

I vantaggi di Humble Choice

Vi ricordiamo che Humble Choice è un servizio a pagamento che permette al prezzo di 9,99 euro al mese di ottenere una serie di giochi gratuiti per PC. Di ogni titolo riceverete una chiave da riscattare su Steam e altre piattaforme ufficiali, dunque saranno vostri per sempre anche se doveste decidere di annullare l'iscrizione successivamente.

Uno scontro nello spazio in Homeworld 3

L'abbonamento offre anche altri vantaggi, tra cui uno sconto cumulativo fino al 20% sugli acquisti fatti tramite Humble Store e l'accesso alla Humble Games Collection, una raccolta di oltre 50 giochi senza DRM. Inoltre, come da tradizione di questa piattaforma, il 5% del del prezzo pagato viene devoluto in beneficenza a un ente differente ogni mese. Questa volta è stato scelto CARE, un'organizzazione umanitaria che combatte la povertà nel mondo. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Humble Choice, a questo indirizzo.

Che ne pensate dei giochi proposti questo mese? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.