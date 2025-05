Ex-Rockstar Games lancia una frecciata a Mario Kart World parlando di GTA 6 e del valore rispetto al prezzo

Si tratta ovviamente di una volontà di fare i complimenti a un gioco che proviene dai suoi ex-colleghi, ma la considerazione non è stata presa molto bene dai fan Nintendo, e risulta effettivamente piuttosto opinabile, nel suo screditare il valore del best seller della casa di Kyoto.

La considerazione arriva da Mike York , animatore che ha fatto parte di Rockstar Games per anni, e ha fatto velocemente il giro di internet, considerando la particolarità della visione espressa dallo sviluppatore, che sembra sottintendere una netta superiorità di GTA 6 su Mario Kart World, nonostante una possibile parità di prezzo superiore alla media.

Con l'aumento generale dei prezzi di console e videogiochi, già da mesi si chiacchiera di un possibile prezzo particolarmente alto per GTA 6 , considerando la mole della produzione e l'importanza del gioco, ma secondo un ex-Rockstar Games anche un eventuale prezzo più alto del solito varrebbe sicuramente la pena, tirando una frecciata a Mario Kart World che, secondo lo sviluppatore, non sarebbe paragonabile.

Non ci sarebbe paragone, secondo York

"Nessun altro gioco ha i dettagli e la quantità di realismo che caratterizza GTA 6, quindi tutti quelli che si lamentano là fuori devono chiudere il becco, perché qualsiasi cifra costi questo gioco, 80 dollari o quello che è, ne varrà la pena", ha detto York.

Il commento è volutamente un po' sopra le righe, lanciato per controbattere alla discussione sui prezzi crescenti dei videogiochi, ma poi c'è il passaggio particolarmente incriminato: "Con tutti gli altri giochi che escono a 70 dollari, 90 dollari, voglio dire, c'è Mario Kart a 90 dollari - pensate che Mario Kart possa competere con un gioco come questo in quanto a quantità di materiale e contenuti?"

Com'è noto, Mario Kart World uscirà su Nintendo Switch 2 al prezzo di 80€ in digitale e 90€ in formato fisico, stabilendo così un nuovo standard di prezzo, più alto di quanto si sia visto in precedenza, cosa che ha creato un notevole scompiglio.

Successivamente, anche Microsoft annunciando un incremento di prezzi per console e accessori ha riferito che alcuni titoli first party Xbox arriveranno a costare 90€ in futuro e praticamente stiamo solo aspettando la conferma anche da parte di Sony, con la possibilità che GTA 6 si adegui a questo nuovo standard.

Ovviamente fare paragoni tra titoli così diversi non ha molto senso, ma è sicuro che sia Mario Kart World che GTA 6 siano destinati ad essere tra i titoli più giocati in assoluto nel prossimo periodo, dunque il successo sul mercato è probabilmente assicurato per entrambi, a prescindere dai prezzi.