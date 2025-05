Il nuovo trailer di GTA 6 è formato da scene di gameplay e intermezzo "in parti uguali", dice Rockstar Games

La qualità grafica vista nel secondo trailer di GTA 6 è veramente impressionante, tanto da far dubitare che si tratti del gioco vero e proprio, ma Rockstar Games ha voluto confermare che tutto quello che si vede non sono altre che scene tratte dal gioco, formate da "gameplay e scene d'intermezzo in parti uguali".

La conferma arriva con un breve messaggio del team attraverso X, che potete vedere qui sotto, e che ribadisce come il tutto sia peraltro tratto direttamente da PS5, a quanto pare la console in versione standard e non la Pro.

Ci limitiamo dunque a riportare quanto riferito da Rockstar Games, sebbene sembri piuttosto chiaro come lo spettacolare secondo trailer di GTA 6 sembri mostrare soprattutto delle sequenze cinematografiche di tipo narrativo.