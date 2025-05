Nintendo aggiorna la classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch di sempre, c'è una novità

Non ci sono stravolgimenti al vertice, con Mario Kart 8 Deluxe che rimane di gran lunga il titolo più venduto in assoluto su Nintendo Switch con la bellezza di 68,2 milioni di copie, seguito da Animal Crossing: New Horizons con 47,82 milioni di copie e Super Smash Bros. Ultimate con 35,88 milioni di copie.

Insieme ai risultati finanziari dell'ultimo trimestre, Nintendo ha aggiornato la lista dei "Million Seller" , ovvero un elenco che combina la classifica dei giochi più venduti di sempre per Nintendo Switch realizzati dai team interni della compagnia e quelli che hanno totalizzato almeno un milione di copie vendute in un anno fiscale.

La classifica dei "Million Seller" di Switch 1

C'è solo una nuova aggiunta all'elenco, ovvero Donkey Kong Country Returns HD, che ha sfondato il tetto del milione di copie, 1,27 milioni in totale per la precisione, piazzandosi dietro a Luigi's Mansion 2 HD. Sono state aggiornate anche le vendite di alcune delle esclusive maggiori uscite l'anno scorso, come The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom che è salito a 4,09 milioni (contro i 3,4 milioni dello scorso trimestre) e Super Mario Party Jamboree, che passa da 6,17 a 7,48 milioni di copie acquistate.

Vediamo la classifica dei Million Seller di Nintendo Switch:

Mario Kart 8 Deluxe - 68,20 milioni Animal Crossing: New Horizons - 47,82 milioni Super Smash Bros. Ultimate - 36,24 milioni Zelda: Breath of the Wild - 32,81 milioni Super Mario Odyssey - 29,28 milioni Pokémon Scarlatto / Violetto - 26,79 milioni Pokémon Spada / Scudo - 26,72 milioni Zelda: Tears of the Kingdom - 21,72 milioni Super Mario Party - 21,16 milioni New Super Mario Bros. U Deluxe - 18,25 milioni

Donkey Kong Country Returns HD

Di seguito invece la lista dei giochi che hanno venduto almeno un milione di copie nell'ultimo anno.

Nintendo Switch Sports - 16,27 milioni

Super Mario Bros. Wonder - 16,03 milioni

Mario Party Superstars - 14,00 milioni

Super Mario Party Jamboree - 7,48 milioni

Zelda: Echoes of Wisdom - 4,09 milioni

Paper Mario: Il Portale Millenario - 2,10 milioni

Mario & Luigi: Brothership - 1,97 milioni

Luigi's Mansion 2 HD - 1,88 milioni

Donkey Kong Country Returns HD - 1,27 milioni

Rimanendo in tema, Nintendo ha condiviso anche le stime di vendita di Nintendo Switch 2 entro il primo anno fiscale dal lancio della console.

Aggiornamento: abbiamo modificato il testo della notizia per precisare che l'elenco include sia la classifica dei 10 giochi più venduti su Switch che la lista di quelli che nell'ultimo anno hanno superato il milione di copie vendute.