Google lancia l’app Gemini per iPad: esperienza ottimizzata e funzioni avanzate

Google ha finalmente rilasciato una versione nativa della sua app Gemini per iPad, offrendo agli utenti un'esperienza davvero ottimizzata per il grande schermo del tablet Apple. Fino ad ora, l'unico modo per utilizzare Gemini su iPad era eseguire la versione per iPhone in modalità compatibilità, ma con questo nuovo lancio si apre un ventaglio di possibilità completamente rinnovato. Come spiegato dal portavoce di Google, Elijah Lawal, l'obiettivo è fornire "un'esperienza fluida e ottimizzata" che vada ben oltre una semplice app ingrandita.

La nuova app supporta lo Split View, consentendo di affiancare Gemini ad altre applicazioni per un multitasking reale e produttivo. Ma non è solo l'aspetto visivo a cambiare: questa versione è stata arricchita con funzionalità potenti e orientate alla produttività e alla creatività, trasformando l'iPad in un hub AI completo. Disponibile fin da subito in tutti i Paesi dove Gemini è già attivo, l'app può essere scaricata direttamente dall'App Store.