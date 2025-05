Tra 10 anni potremmo non avere più bisogno di un iPhone secondo Eddy Cue

Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi Apple, ha lanciato una provocazione che sta facendo discutere il mondo tech: tra dieci anni potremmo non avere più bisogno di un iPhone. Una dichiarazione forte, arrivata nel contesto del processo antitrust contro Google Search, ma che punta dritta al cuore di una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche in atto: quella dell'intelligenza artificiale. Secondo Cue, l'IA ha il potere di riscrivere completamente gli equilibri dell'industria e di fare a pezzi anche i modelli consolidati, proprio come accadde con il passaggio dall'iPod all'iPhone.

Cue non ha esitato a ricordare come, a suo avviso, una delle mosse più coraggiose e lungimiranti di Apple fu proprio "uccidere la gallina dalle uova d'oro", ossia l'iPod, per lasciare spazio a un nuovo paradigma. E ora, proprio l'iPhone - che oggi genera oltre metà dei ricavi dell'azienda - potrebbe subire lo stesso destino, superato da dispositivi e soluzioni basati interamente sull'intelligenza artificiale. Non è solo una provocazione: è una visione strategica che suggerisce quanto Apple stia riflettendo su un futuro in cui lo smartphone potrebbe non essere più al centro dell'esperienza digitale.