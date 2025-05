Palworld subirà dei cambiamenti negativi a causa dei brevetti Pokémon e la causa con Nintendo

A novembre dello scorso anno il team aveva pubblicato una patch che aveva modificato alcuni elementi del gioco per renderli meno simili a Pokémon. Ad esempio, era stata rimossa l'animazione relativa al lancio delle sfere Pal per schierare in campo i nostri alleati, sostituita da una statica e molto basilare . Ora è arrivata la conferma che questa modifica è stata apportata proprio a causa della diatriba legale con Nintendo e che, purtroppo, è solo l'inizio.

Presto non sarà più possibile volare in sella ai Pal

Infatti, lo studio ha comunicato che verranno apportate altri cambiamenti negativi per Palworld. Con la patch v0.5.5 non sarà più possibile salire in sella dei Pal volanti. Al posto di questa meccanica, i giocatori useranno un aliante, con dei bonus passivi legati al volo in base ai Pal in squadra. A quanto pare anche questa dinamica infrange uno dei brevetti registrati da Nintendo.





Pocketpair afferma che queste modifiche sono essenziali per far sì che lo sviluppo di Palword prosegua e per evitare che il gioco venga rimosso dalla vendita. Al momento non è chiaro se in futuro ci saranno altri cambiamenti simili, ma probabilmente molto dipenderà anche dall'evolversi della causa legale in corso con la compagnia di Kyoto, con Pocketpair che afferma che continuerà a contestare la validità dei brevetti dei Pokémon.

Alcuni Pal di Palworld

"Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine e il nostro apprezzamento per il continuo supporto dei nostri fan negli ultimi mesi", recita il comunicato di Pocketpair. "Ci scusiamo per non essere in grado di condividere tutte le informazioni che vorremmo, ma confidiamo che i nostri fan capiscano quanto sia difficile essere completamente trasparenti mentre il contenzioso è in corso."

"Attualmente, siamo coinvolti in un lungo procedimento legale riguardante presunte violazioni di brevetto. Continuiamo a contestare tali rivendicazioni e a sostenere l'invalidità dei brevetti in questione. Tuttavia, abbiamo dovuto accettare alcuni compromessi per evitare interruzioni nello sviluppo e nella distribuzione di Palworld."

"Il 30 novembre 2024 abbiamo pubblicato la patch v0.3.11 per Palworld. Questa patch ha rimosso la possibilità di evocare i Pal lanciando le Pal Spheres, sostituendola con un'evocazione statica accanto al giocatore. Anche diverse altre meccaniche di gioco sono state modificate con questa patch. Come molti hanno ipotizzato, queste modifiche erano effettivamente il risultato del contenzioso in corso. Tutti noi di Pocketpair siamo rimasti delusi dalla necessità di questa modifica, e comprendiamo pienamente che molti giocatori provino la stessa frustrazione. Purtroppo, poiché l'alternativa avrebbe portato a un peggioramento ancora maggiore dell'esperienza di gioco per i giocatori, si è ritenuto che questa modifica fosse necessaria."

"Inoltre, ci dispiace informare i nostri giocatori che, con l'implementazione della patch v0.5.5, dovremo accettare un ulteriore compromesso. Da questa patch in poi, la planata verrà eseguita con un deltaplano anziché con i Pal. I compagni nella squadra del giocatore continueranno a fornire bonus passivi alla planata, ma i giocatori dovranno ora avere un deltaplano nell'inventario per poter planare. Sappiamo che questo sarà deludente per molti, proprio come lo è per noi, ma speriamo che i nostri fan capiscano che questi cambiamenti sono necessari per evitare ulteriori interruzioni nello sviluppo di Palworld."

"Vogliamo inoltre porgere le nostre scuse ai nostri fan per il disagio e la preoccupazione causati da questa causa in corso. Continuiamo a impegnarci per sviluppare Palworld e offrire nuovi entusiasmanti contenuti ai nostri fan."