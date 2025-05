Google perde terreno su Safari per la prima volta in 22 anni: l’IA cambia le abitudini di ricerca

Per la prima volta da quando esiste Safari, le ricerche effettuate tramite Google sul browser di Apple sono diminuite. A rivelarlo è stato Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi Apple, durante il processo antitrust contro Google in corso negli Stati Uniti. "Non era mai successo in 22 anni", ha dichiarato Cue, sottolineando come il calo sia un chiaro segnale di un cambiamento epocale nei comportamenti digitali degli utenti. E il principale colpevole, ancora una volta, sembra essere l'intelligenza artificiale. Il calo potrebbe avere ripercussioni dirette anche sui conti di Apple. Google, infatti, paga circa 20 miliardi di dollari all'anno per restare il motore di ricerca predefinito su Safari. Se gli utenti smettono di cercare su Google, quella cifra potrebbe diminuire, colpendo una delle fonti di reddito più stabili e silenziose di Apple. "Ho perso molte notti di sonno pensando a cosa succederebbe se quella entrata dovesse sparire", ha confessato Cue durante la sua testimonianza.

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui cerchiamo Dietro questo storico calo si nasconde una trasformazione profonda. Sempre più utenti preferiscono rivolgersi direttamente a strumenti IA per ottenere risposte, saltando del tutto la ricerca tradizionale. Assistenti come ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot e Perplexity stanno offrendo risposte dirette, conversazionali e contestualizzate, spesso più rapide e dettagliate di una classica lista di link su Google. E in molti casi, queste risposte eliminano la necessità di cliccare su un sito web. La ricerca in ChatGPT Apple stessa starebbe valutando l'integrazione di funzionalità basate sull'IA direttamente in Safari, per recuperare parte del terreno perso. L'obiettivo non è solo restare competitiva, ma anche proteggere il valore dell'accordo miliardario con Google, minacciato dall'evoluzione delle abitudini digitali. In un panorama dove la ricerca non passa più necessariamente da una barra indirizzi, restare il "motore predefinito" potrebbe non bastare.