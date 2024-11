Gemini arriva su iPhone: l'app dedicata al chatbot IA è ufficiale e disponibile ovunque per iOS

Google ha annunciato che l' app di Gemini per iPhone è disponibile ora negli App Store in tutto il mondo. In questo modo sarà possibile accedere facilmente all'assistente IA personale di Google direttamente dall'iPhone, senza costi aggiuntivi.

App Gemini e Gemini Live su iPhone

L'app Gemini è infatti importante principalmente per l'introduzione di una novità assoluta per gli utenti iOS: l'accesso a Gemini Live. Questa modalità di conversazione, già disponibile su Android, offre un'esperienza interattiva simile a quella vocale di ChatGPT. Gemini Live si integra anche con la Dynamic Island e la schermata di blocco dell'iPhone, promettendo un'interazione fluida e immediata. L'arrivo dell'app in tutto il mondo era stato anticipato dalla pubblicazione in alcuni mercati specifici.

Immagine promozionale per Gemini su iOS

L'obiettivo di Google è quello di rendere Gemini un punto di riferimento per l'accesso alle informazioni e ai servizi Google. Si può chiedere a Gemini di riprodurre musica su YouTube Music, ottenere indicazioni stradali su Google Maps e molto altro. Questa integrazione con l'ecosistema Google rappresenta un vantaggio significativo rispetto ad altri chatbot.

Tuttavia, come gli altri chatbot, Gemini su iPhone presenta alcune limitazioni. Non può modificare le impostazioni del dispositivo o accedere ad altre app non Google. Nonostante ciò, l'app rappresenta un passo importante nella strategia di Google per rendere l'intelligenza artificiale onnipresente nella vita degli utenti.

La sfida è aperta: riuscirà Gemini a conquistare un posto di rilievo nelle abitudini degli utenti iPhone? Oppure Siri avrà la meglio quando arriverà Apple Intelligence? Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Gemini arriva in Google Home e potrà dirci cosa succede a casa e riassumere serie TV.